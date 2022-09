News Milan, mercato: dopo-Ibra, il sogno è un fenomeno da 45 milioni

Tra le priorità di mercato del Milan per il prossimo futuro c'è sicuramente anche il reparto avanzato, ancora oggi sprovvisto di un vero e proprio bomber che possa garantire tanti gol a stagione. Oltretutto, questa sarà con ogni probabilità l'ultima stagione di Zlatan Ibrahimovic con la maglia rossonera, mentre Olivier Giroud va per i 36 anni. Insomma, presto bisognerà muoversi per rinforzare quel reparto.

In estate è arrivato Divock Origi, certo, ma non stiamo parlando di un attaccante da 20/25 gol a stagione. E lo stesso vale per Rebic. E poi uno come Ibrahimovic dovrà comunque essere sostituito adeguatamente con un profilo di altissimo livello. Ma chi potrebbe essere il degno erede di Zlatan al Milan? Nel mirino di Maldini in effetti c'è un fenomeno vero che sta stregando tutta Europa a suon di giocate e gol e che potrebbe fare al caso del Diavolo <<<