News Milan, mercato | Idee e follie: ci sono 10 mostri sulla lista di Maldini

Il mercato estivo si è chiuso da poco, ma il Milan guarda già avanti e al futuro. L'obiettivo della dirigenza rossonera - e di RedBird in particolare - è quello di costruire una squadra sempre più forte e competitiva, che possa lottare per i massimi livelli non solo in Italia, ma anche in campo internazionale. Gerry Cardinale vorrà presentarsi con colpi di qualità e di grosso calibro e qualcosa sembra già muoversi all'orizzonte in questo senso.