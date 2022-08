News Milan, mercato: Di Marzio, annuncio improvviso! Ora girano 3 nomi

Stiamo entrando in una fase molto calda del mercato , quella finale, e il Milan adesso è chiamato a stringere il cerchio tra le sue preferenze per rinforzare centrocampo e difesa. Maldini e Massara stanno lavorando su più fronti contemporaneamente, ma ora avrebbero deciso di accelerare su una pista in particolare. Gianluca Di Marzio, grande esperto di calciomercato, ha svelato news importanti in tal senso a Sky.

Ecco quanto riferito da Di Marzio: "Il Milan ha fatto la sua offerta per Raphael Onyedika, centrocampista del Midtjylland. La proposta però è stata considerata non all'altezza dal club danese, che vuole almeno il doppio. Vedremo se i rossoneri aumenteranno o meno questa offerta". La proposta di cui parla l'esperto di mercato consisterebbe in 4 milioni di euro più bonus. Ancora non ci siamo, ma il Milan avrebbe finalmente rotto gli indugi. Viste le difficoltà ad arrivare ad Onyedika però, i rossoneri adesso si starebbero muovendo anche in altre direzioni: ci sarebbero infatti almeno altri 3 nomi che ora stanno circolando in orbita Milan <<<