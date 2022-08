News Milan, mercato: Di Marzio conferma Onana e fa un nome nuovissimo

Non c'è dubbio che Jean Onana sia diventato il nome in cima alla lista dei desideri di Maldini. Sfumato Onyedika, è lui l'obiettivo principale. Ne ha parlato anche il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "Il Milan sta preparando una nuova offerta a titolo definitivo per Jean Onana del Bordeaux. I rossoneri comunque tengono sempre vivi i contatti anche per Aster Vranckx del Wolfsburg, che è il piano B per il centrocampo". Occhio però perché, oltre ad Onana e alla sua alternativa, il Milan adesso si sarebbe mosso anche per un altro nome completamente nuovo, rivelato sempre da Di Marzio <<<