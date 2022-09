News Milan, mercato: Di Marzio spiazza tutti con un nome nuovissimo

Il mercato sta lentamente ma inesorabilmente tornando ad animare le news e le cronache quotidiane, con il Milan sempre protagonista di tante voci diverse. Non c'è da stupirsi, in effetti. Il club rossonero ha già tanta carne al fuoco su cui lavorare ed è proprio in periodi come questo - lontano dai riflettori del calciomercato - che i dirigenti iniziano a muoversi e ad intavolare le prime trame per il futuro.