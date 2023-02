News Milan / Cardinale può sbloccare il mercato, Di Marzio: “Al lavoro per…”

Il numero uno del Milan è tornato in Italia per assistere alla partita di Champions League contro il Tottenham a San Siro. Un segnale di vicinanza alla squadra in un appuntamento così prestigioso e importante. Ma Gerry Cardinale ne approfitterà anche per lavorare su diversi fronti. Come riferito anche da La Repubblica infatti, la gara di Champions contro il Tottenham non è l'unico motivo del ritorno a Milano di Cardinale.