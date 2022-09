News Milan, mercato | Addio Leao? Novità pesante: “Maldini ha deciso”

L'importanza di Rafael Leao per questo Milan è lampante e chiara a tutti. Quando è in campo, i rossoneri hanno una marcia in più in fase offensiva. E quando manca, come contro il Napoli, la sua assenza si fa sentire chiaramente. Insomma, Leao è assolutamente fondamentale per il Milan del presente e la dirigenza vorrebbe che continui ad esserlo anche per quello del futuro.