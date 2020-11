Marotta scarica Eriksen: “Al momento opportuno cercheremo di trovare le giuste combinazioni”

MILANO – Sulla possibilità di addio di Christian Eriksen , durante il prossimo calciomercato è intervenuto, durante il prepartita di Inter-Torino, l’a.d. dei nerazzurri Beppe Marotta. Ecco le sue parole sul danese: “Ieri Conte ha risposto in modo molto esaustivo. Aggiungo chiaramente che non dobbiamo trattenere un calciatore nel momento in cui chiede di essere trasferito. Dovremo fare delle giuste valutazioni. Ora è a disposizione e Conte lo sta utilizzando nel rispetto del calciatore e del club. Non sono arrivate richieste, ma al momento opportuno cercheremo di trovare le giuste combinazioni”.