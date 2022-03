News Milan / Marca accende i tifosi: “Su di lui c’è il Diavolo”

Potrà godersi due settimane di vetta solitaria in totale tranquillità mister Pioli. Questa pausa servirà per riorganizzare le forze e recuperare al meglio Ibrahimovic, che potrebbe rappresentare un fattore determinante in ottica scudetto.

Per fortuna Olivier Giroud sta fornendo ampie garanzie e se alla fine della stagione dovesse arrivare il titolo, sarebbe senza dubbio anche grazie alle reti pesanti del francese. In molti hanno sostenuto che con i due centravanti meno colpiti da infortuni e magari con una terza punta integra, adesso il discorso tricolore sarebbe già archiviato. Ovviamente non possiamo avere la controprova, ma sappiamo bene che la dirigenza meneghina non commetterà più lo stesso errore.