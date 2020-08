Marca – Angel Correa tra i partenti dell’Atletico Madrid

MILANO – L’Atletico Madrid avrebbe messo in vendita Angel Correa, il giocatore cercato durante lo scorso mercato estivo proprio dai rossoneri. I Colchoneros, secondo quanto riportato da “Marca” sperano di cedere l’argentino, Lemar e Vitolo. A rendere però difficile l’operazione Correa l’alto stipendio e il cartellino dell’attaccante. Non è escluso però che i biancorossi non possano inserirlo in uno scambio.