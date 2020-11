Top e Flop: male Ibra, Bennacer unico a salvarsi, Castillejo non trova mai lo spunto…

MILANO – Il Milan di questa sera non si vedeva ormai da tempo. Nessuno ha trovato lo spunto giusto per far mare alla squadra avversaria. Unico a salvarsi, provano a dettare geometrie e creando qualche situazione interessante, Ismael Bennacer, vero faro del controcampo rossonero, anche inn una serata del generee. Malisismo il resto della squadra, sorpredentemente anche Donnarumma, ma persevera in prestazioni negative Samu Castillijo, che non riesce ancora a trovaree la forma migliore.