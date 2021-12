News Milan | “Maldini lo riporta in Italia”, che colpo dalla Premier!

Il Milan riconquista il primo posto in campionato, grazie alla vittoria di San Siro contro la Salernitana per 2-0 e alla sconfitta dei partenopei contro la Dea al Diego Armando Maradona.

Nella partita contro i granata è arrivato l'ennesimo infortunio in casa Milan, quello di Pellegri. In settimana, la notizia dello stop di Kjaer per 6 mesi. Il direttore tecnico Paolo Maldini non vuole e soprattutto non può restare fermo, in Inghilterra provano a suggerire le prossime mosse del dirigente rossonero<<<