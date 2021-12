News Milan – Tradimento in vista! L’interista può passare ai rossoneri

Il Milan sta attraversando un periodo d’oro. Grazie alle vittorie contro i grifoni e i granata, i rossoneri hanno conquistato punti importanti per la classifica, che gli hanno permesso di arrivare al primo posto in solitaria.

I diavoli infatti hanno approfittato dello scivolone del Napoli in casa con gli uomini di Gasperini. I partenopei sono rimasti fermi a 36 punti e sono stati sorpassati anche dai neroazzurri (vittoriosi contro i giallorossi). La sfida per lo scudetto si fa sempre più avvincente, con ben 4 squadre in 4 punti.