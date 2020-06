MILANO – Paolo Maldini ha parlato nel pre-partita di Juventus-Milan, queste sono state le sue dichiarazioni: “Oggi è un gran giorno, non solo per il calcio ma per l’Italia intera. Italia che ha sofferto tanto e che oggi ritrova un pizzico di normalità. All’andata contro la Juventus abbiamo fatto una grande partita e siamo qui per ripeterci ed andare in finale. Sul futuro di Pioli? Decideremo strada facendo, oggi si decide solo chi andrà in finale e noi vogliamo provarci”.