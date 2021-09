News Milan – The Sun fa sognare i tifosi rossoneri: colpo da scudetto

Come è giusto che sia, il tecnico e la dirigenza del Milan non parlano apertamente di scudetto, per non creare eccessive aspettative nei tifosi. Ma i risultati e la qualità del gioco espresso dalla squadra di Pioli è sotto gli occhi di tutti e se il trend rimarrà quello attuale, probabilmente ci si lascerà andare a qualche volo pindarico in più.