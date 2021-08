News Milan – Altro che Berardi, Maldini tenta mister 50 milioni

Manca pochissimo all'inizio della nuova stagione. Lunedì sera il Milan farà il suo esordio in campionato contro la Sampdoria a Marassi. Maldini e Massara sono al lavoro per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dal mercato sono arrivati Maignan, al posto di Donnarumma. Ballo-Touré per rinforzare la corsia mancina, Brahim Diaz è tornato da Madrid e sono stati riscattati Tonali e Tomori. Oltre a Olivier Giroud fiore all'occhiello di questa sessione estiva del Diavolo. Non tutte 'le pedine sono al loro posto' però.