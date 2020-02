Maldini: “Rebic? Ecco qual è il suo futuro…”

MILANO – Secondo solo a Ronaldo per gol siglati nel 2020, Ante Rebic è altra cosa rispetto a quello visto, o per meglio dire intravisto, nei primi mesi della sua esperienza in rossonera. Paolo Maldini, a tal proposito, è intervenuto in merito al futuro dell’attaccante croato, parlando così a Sky: “Rebic è un prestito biennale quindi vi assicuro che a giugno rimarrà e l’anno prossimo è con noi, poi vedremo quello che succederà“. Il legame che lega l’ex Eintracht al Milan è infatti quello di prestito sì biennale, ma secco e senza diritto di riscatto.