News Milan – Follia Maldini, vuole scippare l’erede di Ronaldo ai bianconeri

Il Milan quest'anno ha puntato sull'usato sicuro in attacco. Su due attaccanti di grande classe e dalla carriera prestigiosa come Ibrahimovic e Giroud.

Nulla da dire sul lato tecnico, ma è evidente come nessuno dei due possa garantire una costanza di impiego vista la non più tenera età e qualche acciacco reiterato (soprattutto lo svedese). Sul mercato estivo Maldini ha ingaggiato Pietro Pellegri, giovane di belle speranze, ma difficile credere che si possa puntare subito su di lui, soprattutto in Champions.

Per fortuna di Pioli in rosa c'è un calciatore polivalente come Ante Rebic che può disimpegnarsi bene nel ruolo di prima punta. Per il futuro prossimo, tuttavia, bisognerà compiere un investimento pesante. Serve un top player assoluto come centravanti. Proprio su questo tema, è arrivata in queste ore una notizia clamorosa<<<