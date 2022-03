News Milan / Ormai lo vogliono tutti, ma Maldini ha un asso nella manica

1 di 2

Ultime Notizie

Colpo Maldini dalla Serie A

L'addio di Frank Kessié, prossimo al Barcellona, porta il Milan alla ricerca di un sostituto. Il nome più noto per il centrocampo rossonero è quello di Renato Sanches che i rossoneri hanno già provato a portare in Serie A a gennaio, ricevendo un secco "no" da parte del Lille.

Si cerca di chiudere l'affare, ma ancora manca l'accordo totale con il giocatore che nel frattempo ha attirato l'interesse anche di altri club, dall'Inghilterra passando per la Serie A (Juve e Roma seguono interessate). Il Milan resta in vantaggio, ma ad oggi l'affare non è ancora chiuso.

Per questo Maldini e Massara cercano delle alternative al portoghese. Si guarda anche in Italia per il post Kessié, dalle ultime indiscrezioni è emerso un nome seguito da mezza Europa<<<