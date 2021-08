News Milan – Maldini non smette di stupire, spunta un nome nuovo

Nel primo caso attualmente il nome più caldo è quello di Jesus Corona del Porto. La prima offerta è stata presentata, ma servirà un rilancio. In mezzo al campo invece il preferito resta Tiemoue Bakayoko del Chelsea, non è un mistero. Contatti che vanno avanti con il club inglese, il Diavolo insiste per il prestito del francese con diritto di riscatto. Continua il lavoro anche con gli agenti del ragazzo per definire il colpo.