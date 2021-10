News Milan – Maldini non perde tempo: “Accordo vicino”

Milan meritatamente in vetta al campionato, ma non c'è tempo per festeggiare. Ci si rituffa subito nel calcio giocato.

Arrivano alcune buone notizie dall'infermeria per il tecnico rossonero che riaccoglierà sia Kessie che Theo Hernandez. Se l'ivoriano potrebbe addirittura partire dall'inizio contro i granata, il terzino francese ha qualche chance di essere convocato e di accomodarsi in panchina. Nulla da fare per ora per Rebic e Brahim Diaz. Mentre il Diavolo incanta in campo, la dirigenza si muove sul mercato. Finalmente una delle priorità del club meneghino sarebbe vicina a concretizzarsi<<<