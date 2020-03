Maldera: “Gazidis deve rinnovare fiducia a Pioli e Ibra”

Per l’ex membro dello staff del Milan nonché match analyst Andrea Maldera Ivan Gazidis dovrebbe conservare Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo e non sostituirlo con il tanto chiacchierato Ralf Rangnick.

“Ad oggi meriterebbe la chance di poter iniziare un campionato dall’inizio e mettersi in gioco sotto tutti i punti di vista”, ha affermato in esclusiva su Milan News. “Non è mai facile subentrare a stagione in corso. Secondo me sarebbe giusto dargli l’opportunità di partire con le proprie idee. Non trovo motivi per cui non si debba ripartire da lui. Adesso c’è stata questa sosta e bisognerà vedere come andrà a finire il campionato, ma il suo Milan mi ha sempre dato l’impressione di essere competitivo, di fare buone prestazioni e ha portato anche a casa buoni risultati”.

Come il tecnico emiliano pure Zlatan Ibrahimovic dovrebbe restare nell’organico del club rossonero. “La sua presenza in campo si sente”, ha proseguito l’attuale aiutante di Sheva nella nazionale Ucraina. “Se la società dovesse decidere di riconfermarlo credo sarebbe la scelta corretta. Anche se bisogna capire quali sono i piani, il mio giudizio sul giocatore è assolutamente positivo”.