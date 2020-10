MILANO – L’ex attaccante del Milan Marco Simone, attuale tecnico del Chabab Mohammedia, club marocchino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del derby. Ecco le sue parole:

ZERO GOL ALL’INTER –“Non ho mai segnato in un derby, ma in compenso segnavo spesso alla Juventus”.

SULLA COPPIA LAUTARO-LUKAKU – “Io e Weah assomigliavamo tanto a loro due. Lautaro sfrutta gli spazi che crea Lukaku, proprio come facevamo io e George“.