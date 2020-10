Lupo: “Sono curioso di vedere all’opera Tonali: non è facile imporsi in una piazza importante”

MILANO – L’ex direttore sportivo di Palermo e Venezia, Fabio Lupo, ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha commentato e analizzato il mercato del club di via Aldo Rossi. Ecco le sue parole: “Mi incuriosisce il percorso di Tonali al Milan. Imporsi in una piazza importante non è facile, sono curioso di vederlo all’opera in questa stagione”.