News Milan: è Luiz il sogno di mercato, ma ora gira un nome nuovissimo

Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a guardarsi attorno, a sondare il mercato in lungo e in largo alla ricerca dei giocatori giusti che potrebbero fare comodo al Milan in prospettiva futura. Come vi abbiamo ripetuto più volte, l'attacco avrà la priorità. Ma si lavora anche per gli altri reparti e le ultime news di calciomercato parlano in particolare di alcuni nomi per il centrocampo.