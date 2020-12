Lucescu: “Ronaldo essenziale per la Juve, come Ibra al Milan e Messi al Barcellona”

MILANO – “Cristiano è un giocatore essenziale per la Juve, la sua presenza infiamma tutta la squadra. Ha grande carisma, ha grande esperienza e tutti lo stimano. Come Ibra al Milan, Messi al Barcellona, Ramos al Real Madrid e Lewandowski al Bayern Monaco. Sono quei giocatori che non possono non fare parte del gruppo che sta giocando tutte le settimane“, così Mircea Lucescu, tecnico della Dinamo Kiev, ha parlato, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juve, su Ronaldo paragonandolo a Ibrahimovic.