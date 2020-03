Longhi: “Milan senza Ibra? Solo ad una condizione”

Il giornalista sportivo Bruno Longhi ha parlato in esclusiva per Milan News del futuro traballante di Zlatan Ibrahimovic in un Diavolo alla deriva e alle prese con molteplici tensioni dirigenziali.

“Premesso che ci possa essere qualche ripensamento per l’arrivo di Rangnick, io parto da un presupposto”, ha detto. “Quando vedi che qualcosa funziona se poi la cambi non è detto che funzioni ancora. Ibra ha 38 anni e va per i 39 anni, si può farne a meno a patto che si trovi un profilo che possa garantire lo stesso suo apporto”.

“Se il club rossonero torna con la formazione di attaccanti che ha avuto negli anni scorsi chiaramente fa un passo indietro. Per fare a meno di Ibra bisogna trovare un profilo che garantisca le stesse prestazioni”, ha concluso.