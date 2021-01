LIVE | Mandzukic, la conferenza stampa di presentazione

MILANO – Tanta voglia di rimettersi in gioco: il Milan ha scelto Mario Mandžukić come rinforzo per l’attacco. Un acquisto importante, per esperienza e mentalità. L’attaccante croato, dopo le visite mediche e i primi allenamenti con i compagni, oggi si presenta ufficialmente: alle 14.00, quindi, appuntamento in diretta su AC Milan Official App e Milan TV per la prima conferenza stampa del nuovo numero 9 rossonero.

SUL SUO ARRIVO A MILANELLO – Sono molto contento di essere qui. Mi stavo preparando da tempo per questa opportunità. C’è una bella atmosfera a Milanello. Il Milan sta facendo un ottimo lavoro, è primo. Io voglio essere subito pronto per dare una mano alla squadra.

MILAN, UNA SQUADRA DI GIOVANI. – Siamo una squadra giovane ma ho potuto osservare il club nelle ultime partite. Abbiamo un grande spirito di squadre, corriamo tutti e lavoriamo bene. Sono un professionista e darò il meglio di me. Poi se i giovani mi seguiranno, io ne sarò felice.

SULLA PROPOSTA DEL MILAN E LA CONDIZIONE FISICA – Mi sento benne. Come ho sempre detto non avrei mai accettato una sfida del genere, se non mi sentissi a posto fisicamente. Ora mi sento bene, ma è difficile dire quanti minuti sia pronto a fare da subito. Questo lo deciderà il tecnico. Nella mia ultima esperienza in Italia ho fatto molto bene e voglio continuare.