MILANO – Ciprian Tatarusanu si presenta in conferenza stampa. Il classe ’86 si è trasferito all’ombra del Duomo, dove farà il vice di Gianluigi Donnarumma, per appena 500mila euro versati nelle casse del Lione. Il portiere ex Fiorentina invece ha firmato un contratto triennale.

Di seguito il live della conferenza stampa: