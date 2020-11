Lille, le ultime verso il Milan

MILANO – Il tecnico francese Galtier, per cercare l’impresa a San Siro, dovrebbe affidarsi a classico 4-4-2 con Maignan tra i pali con Celik, Fonte, Botman, Bradaric in difesa. Sugli esterni spazio ad Araujo a destra e Bamba a sinistra con al centro André e Sanches. In avanti, invece, la coppia Ikonè-Yilmaz.

LILLE (4-4-2): Maignan, Celik, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, André, Sanches, Bamba, Ikoné, Yilmaz. Allenatore: Christophe Gualtier.