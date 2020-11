Lille dalla vittoria contro il Milan alla sconfitta contro il Brest

MILANO – Giovedì sera il Lille di Christophe Galtier aveva strapazzato il Milan nella terza giornata di Europa League. I transalpini avevano dilagato su un brutto Milan per 3 a 0. Questo pomeriggio nessuno poteva immaginare una sconfitta del LOSC contro il piccolo Brest. La sfida dello Stade Francis-Le Blé invece ha regalato soprese con la vittoria dei bretoni per 3 a 2. I padroni di casa, allenati da Olivier Dall’Oglio, hanno dilagato grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Pierre-Gabriel al 15′, Perraud al 19′ e Cardona al 42′. Per il Lille invece doppietta per Yazici. La squadra di Galtier è seconda in classifica a meno 5 punti.