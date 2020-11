MILANO – Continua l’imbattibilità del Lille contro il Milan. I francesi infatti non hanno mai perso contro i rossoneri, iscrivendo nell’elenco delle bestie nere del club meneghino. Nel 2006 il LOSC aveva pareggiato in casa 0 a 0 e vinto per 2 a 0 a San Siro. Quest’anno lo 0 a 3 a Milano e ieri il pari al Pierre Mauroy.