Milan, Leao più vicino il rinnovo con i rossoneri. Grazie a Nkunku…

Il centrocampista francese avrebbe trovato un accordo per sbarcare in Premier League. Dopo l'esperienza in Ligue1 con la maglia del PSG e quella con il Lipsia (dal 2019) in Bundesliga, il francese approderà a Londra nella prossima finestra estiva di mercato. Ancora non sono state rese note le cifre dell'operazione che porteranno il capocannoniere della Bundesliga a Londra. Nkunku è un elemento estremamente strategico per i Blues e dalle qualità indiscusse. E si sta mettendo in mostra a suon di gol e assist. Il Chelsea si è buttato a capofitto sul mercato per rimediare all'emergenza in attacco. Dopo le conferme sulle condizioni di Armando Broja, reduce da un bruttissimo infortunio in amichevole. Per lui stagione finita: rottura del crociato e intervento chirurgico necessario. Brutta botta rimediata l'11 dicembre scorso contro l'Aston Villa ad Abu Dhabi. Il suo scarpino si è "infossato" nel prato e il ginocchio si è girato. Le urla di dolore non avevano fatto presagire in effetti nulla di buono.