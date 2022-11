Milan, Rafa Leao di nuovo dalla panchina. Il Portogallo non lo sfrutta

Mentre impazza il tormentone rinnovo in casa Milan, oggi Leao potrebbe di nuovo partire dalla panchina. Da quello che trapela sulle probabili formazioni nel match contro l' Uruguay programmato oggi alle h 20.00 (orario italiano), Fernando Santos preferirebbe non schierarlo dal primo minuto.

Il talento rossonero classe 1999 potrebbe rappresentare invece un prezioso jolly per il ct portoghese. La sua velocità e forza fisica possono infatti fare la differenza. Finora un tiro e un gol è un numero di un certo peso. L'uomo dei record Cristiano Ronaldo potrebbe infatti rischiare di "appesantire" questo Portogallo anche se con ogni probabilità non salterà nemmeno un match, salvo imprevisti.

Al comando della classifica del gruppo H dopo i sofferti tre punti dalla sfida contro il Ghana, la nazionale portoghese stasera cerca certezze per potersi aggiudicare un posto agli Ottavi di finale. Nel 4-2-3-1, (con CR7 titolare indiscusso) dovrebbero esserci Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix sulla trequarti. Gli uomini di Santos affronteranno l'Uruguay reduce dal match contro la Corea del Sud finito a reti inviolate. Il ct Diego Alonso è chiamato a dare una prova di forza sperando nel passaggio alla fase successiva. Per quanto riguarda le scelte tecniche non ci dovrebbero essere sconvolgimenti con Pellistri e Nunez a sostegno di Suarez in attacco. In mezzo al campo riconfermati Bentancur e Vecino nel tridente completato da Valverde.