Lazio-Milan, la moviola: ok da regolamento il rigore per i rossoneri

Lazio-Milan, la moviola

MILANO – La moviola della sfida tra Lazio e Milan, valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A e terminata 0-3 per i rossoneri. Il match è stato dirette dal signor Calvarese.

Al 31′ Ibrahimovic appoggia in rete alle spalle di Strakosha ma viene fermato dal fischio dell’arbitro: lo svedese era partito in posizione irregolare, come confermato anche dal successivo check al VAR. Due minuti dopo, la svolta della gara: Saelemaekers va al cross dalla destra e il pallone impatta sul braccio di Radu. Non quello destro, disposto lungo il corpo in posizione corretta, bensì quello sinistro, che il difensore rumeno tiene largo, con conseguente maggiore occupazione di volume. Da regolamento del fallo di mano si tratta di una casistica punibile con il calcio di rigore ed è dunque corretta la decisione finale di Calvarese.

Sono stati annullati anche tre gol nel corso del match uno per la Lazio, e uno per i rossoneri. Il primo a Ibrahimovic nel primo tempo con lo svedese che si è fatto trovare in posizione di off side. Poi è toccato a Lazzari segnare ma in fuorigioco al momento del primo contatto con il pallone.