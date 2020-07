Lazio-Milan, Inzaghi: “Così è difficile recuperare, ma se Lazzari…”

Lazio-Milan, parla S. Inzaghi

MILANO – Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, si è così espresso a DAZN nel post Lazio-Milan, sfida valida per la 30esima giornata di Serie A terminata 0-3 in favore di Ibrahimovic e compagni: “Una sconfitta che pesa per quanto riguarda la classifica e la nostra rincorsa, avevamo delle difficoltà oggettive e non siamo stati fortunatissimi negli episodi chiave, non siamo stati bravi a farli girare nel verso nostro. Nel primo tempo abbiamo preso gol su autorete, su un rigore, poi quando la potevamo riaprire abbiamo preso il terzo gol di Rebic. Una sconfitta pesante ma non molleremo niente, cercheremo di recuperare qualche giocatore, dobbiamo guardare avanti, alla partita contro il Lecce”.

Sullo scudetto: “Sappiamo il percorso che abbiamo fatto, non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Adesso perderemo Correa, dobbiamo cambiare qualche uomo, questi ragazzi hanno fatto quattro partite e ho potuto cambiare un giocatore solo”.

Sulle assenze: “Probabilmente con Caicedo e Immobile presenti non avrebbe giocato, sta convivendo con un problemino, ha dovuto stringere i denti come Lucas Leiva. Abbiamo tante problematiche che in questo momento non ci volevano. Mi spiace non poter avere delle rotazioni. Siamo obiettivamente in difficoltà. A fine primo tempo mi hanno detto che Milinkovic e Leiva non stavano bene… Recuperare una partita con un Milan così non era facile, se Lazzari avesse fatto il 2-1 avremmo riaperto la partita ma poi Rebic ha fatto il 3-0”.

Sulla fisicità: “Nel primo tempo mancavamo di fisicità, non avevamo mai fatto una partita senza Immobile e Caicedo in questi tre anni. Giocare senza punte di riferimento è stato un problema contro una squadra fisica come il Milan”.

