Lazio-Milan, il peggiore in campo: Romagnoli da 6.5, ma…

Lazio-Milan, il peggiore in campo è Romagnoli

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Lazio e Milan, terminata. 0-3 per i rossoneri, è Alessio Romagnoli. Sia chiaro: il capitano rossonero ha giocato un’ottima gara, vincendo praticamente tutti i duelli con gli avversari e dividendosi perfettamente i compiti con Kjaer. In una prestazione da 6,5 pieno, comunque, va. considerato lo scellerato intervento nel finale di gara su Lukaku che, fortunatamente, non è costato il giallo al diffidato difensore; avrebbe saltato la Juventus. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live