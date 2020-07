Lazio-Milan, il migliore in campo: grande prova di Conti

Lazio-Milan, il migliore in campo è Conti

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Lazio e Milan, terminata. 0-3 per i rossoneri, è Andrea Conti. Il terzino destro, tornato titolare dopo la parentesi Calabria contro la Spal, ha fornito una prestazione di sostanza e di precisione, non sbagliando praticamente alcun intervento sia con Jony (che lo ha saltato solo in un’azione) e con Lukaku. Decisiva, nell’andamento del match, la sua lettura nel contropiede in cui mette in fuorigioco Lazzari, rendendo vana la trasformazione dell’ex spallino che, sullo 0-2, avrebbe potuto riaprire la gara.

Per il resto, tutti ottimi voti.