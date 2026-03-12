Verso Lazio-Milan, chi al posto di Rabiot a centrocampo?

Verso Lazio-Milan: Allegri deve sostituire lo squalificato Rabiot. Ballottaggio a centrocampo tra Ricci e Jashari per una maglia da titolare.

Si avvicina la sfida tra Lazio e Milan di domenica sera e, parlando dei rossoneri, già a partire dagli allenamenti di oggi e domani avremo qualche indicazione in più su quello che potrà essere lo schieramento iniziale scelto da Allegri per affrontare il match. Un dubbio su tutti accompagnerà il tecnico e il suo staff fino alla gara: come si può sopperire al meglio all’assenza di Rabiot?

Ballottaggio aperto tra Ricci e Jashari

Il centrocampista francese infatti mancherà per squalifica e per questo è aperto il ballottaggio per chi prenderà il suo posto come mezzala sinistra. Se davanti alla difesa ci sarà con ogni probabilità Modric e come mezzala destra dovrebbe essere confermato Fofana, il dubbio resta tra Ricci e Jashari, dato che l’altro centrocampista in rosa, Loftus-Cheek, è indisponibile.

Il Milan ha già fatto a meno di Rabiot, sempre per squalifica, anche poco tempo fa: nella sfida di ritorno contro il Como del 18 febbraio, finita 1-1. In quel caso partirono tutti insieme dall’inizio Ricci, Modric e Jashari e, di conseguenza, questo precedente non aiuta a sciogliere il dubbio.

Forse però c’è un indizio che possiamo cogliere da un episodio avvenuto nel derby di domenica scorsa, che potrebbe aiutare a capire chi parte in vantaggio tra Ricci e Jashari. Ad un certo punto, nel corso del primo tempo, Rabiot è finito a terra per un intervento duro ai suoi danni. Il giocatore era visibilmente dolorante, tanto che Allegri ha mandato subito a scaldare Jashari.

L’allarme è poi rientrato e Rabiot ha anche concluso la partita, ma il fatto che in quel momento il potenziale sostituto designato fosse proprio Jashari fa pensare che lo svizzero possa essere leggermente favorito nei confronti di Ricci per la prossima gara. In questo momento possiamo ipotizzare un 60-40 in favore di Jashari, con Ricci pronto come jolly e primo sostituto per uno qualsiasi dei tre centrocampisti a gara in corso.