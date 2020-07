Lazio-Milan, Calhanoglu: “Grande partita, ora concentriamoci e recuperiamo”

Lazio-Milan, parla Calhanoglu

MILANO – Hakan Calhanoglu, numero 10 rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Lazio-Milan, sfida valida per la 30esima giornata di Serie A terminata 0-3 in favore di Ibrahimovic e compagni: “Grande partita oggi. Abbiamo iniziato bene, con cuore, con forza, non mollando mai: dobbiamo continuare così.

SULL’INFORTUNIO: “Adesso sento un po’ male, ho preso una botta al polpaccio. Spero di esserci già con la Juventus”.

SULL’EUROPA: “Vogliamo andare in Europa League,e ra fondamentale vincere oggi contro una squadra forte come la Lazio. Ora pensiamo partita per partita”.

SU IBRAHIMOVIC: “Brava persona, ci aiuta in campo e fuori dal campo. Siamo contenti di stare con lui”.

SULLE PROSSIME PARTITE: “Partite difficili, dobbiamo concentrare e recuperare”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live