MILANO – L’ex attaccante del Milan, ora in forza al Benevento, Gianluca Lapadula è tornato a parlare della sua esperienza in rossonera ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole: “Gli infortuni non mi hanno mai permesso di esprimermi al massimo, un’agonia. Negli ultimi due anni mi sento decisamente meglio, anche su questo devo ringraziare l’esperienza di Lecce”.