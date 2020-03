La quarantena di Suso: “Sto in caso e gioco con mio figlio”

Nel corso dell’intervista al quotidiano sportivo spagnolo AS l’attuale giocatore del Siviglia Suso ha parlato di come sta vivendo questi giorni difficili per tutti a causa dell’allarme diffusione del COVID-19.

“Sto insieme alla famiglia. Non usciamo da casa”, ha affermato il 26enne. “Ho un piccolo giardino e lì passo parecchio tempo con mio figlio. Dobbiamo allenarci ovviamente, anche se correre sul tapis roulant è un po’ monotono. Quando accadono queste cose però il calcio passa in secondo piano”.