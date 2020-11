La Gazzetta dello Sport – Quattro nomi per rinforzare il Milan

MILANO – Il Milan è primo in classifica e farà di tutto per mantenere il primato fino a fine anno e vincere lo scudetto. La dirigenza rossonera farà di tutto affinché Pioli possa avere tutte le carte in regola per lottare fino all’ultimo minuto per il tricolore. La certezza è una: a gennaio arriverà un difensore. Due i nomi Ozan Kabak dello Schalke 04 o Matteo Lovato dell’Hellas Verona: entrambi 20enni, entrambi in rampa di lancio. La Gazzetta dello Sport, sottolinea anche come Maldini e Massara proveranno a regalare al tecnico un vice Ibrahimovic: piace molto Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach. A centrocampo continua a piacere il talento ungherese Dominik Szoboszlai del Salisburgo.