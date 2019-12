La famiglia in primis: Ibra chiede al Milan un contratto ad hoc

Ibra al Milan, le ultime

MILANO – Ci sarebbero anche motivi familiari alla base del rallentamento della trattativa tra Zlatan Ibrahimovic ed il Milan. I figli non si sposterebbero da Stoccolma per sei mesi, ma per un anno e mezzo, come richiesto dallo stesso Ibra alla dirigenza rossonera. I dirigenti del Milan, legati alle policy della proprietà, non possono impegnarsi così a lungo e, per ora, non sembra esserci margine per un accordo rapido. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live