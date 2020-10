Krunic, il gol con il club mancava da aprile 2019

MILANO – Tra i protagonista del match del Milan, contro il Celtic, c’è stato sicuramente Rade Krunic mandato in campo a sorpresa da Pioli al posto dell’infortunato Calhanoglu. Il bosniaco, durante il match a Celtic Park, ha pure trovato la via del gol, il primo in maglia rossonera. Il 27enne non segnava con il suo club da aprile 2019, quando segnò il gol del momentaneo 1 a 2 con la maglia dell’Empoli all’Udinese. L’ultimo gol, in carriera segnato, risale all’8 ottobre quando segnò con la sua Nazionale nei playoff contro l’Irlanda del Nord.