Kross si scaglia contro la Uefa e la Fifa

MILANO – Toni Kroos ha rilasciato alla Bild una dichiarazione al vetriolo nei confronti della UEFA e della FIFA. Ecco cosa ha detto il centrocampista del Real Madrid e nazionale tedesca: “Alla fine, di tutte queste cose che sono state inventate siamo in qualche modo solo i burattini di Fifa e Uefa. Nations League ed espansione Mondiale per Club? Fatte per risucchiare tutto finanziariamente e ovviamente per risucchiare tutto fisicamente da ogni singolo giocatore. La Superlega? I club più piccoli ne soffrirebbero, il divario tra grandi e piccole si allargherebbe. E’ anche bello lasciare certe cose quando sono buone, con i campionati e le competizioni internazionali esistenti ci sono già prodotti di punta“.