Kjaer: “Juve-Milan? L’importante è la mentalità. Sento la fame e la voglia di aggredire la partita”

Le parole di Simon Kjaer, difensore del Milan.

Sulla prestazione che deve ricalcare quella di Manchester: "Facciamo il massimo per portare quello spirito, quella qualità e l’aggressività che abbiamo messo in mostra a Manchester. Ora c’è tanta pressione, ci sono match cruciali ed è il momento di far vedere chi siamo. Fa crescere mentalmente la squadra, anche per il futuro, io spero che andremo a Torino a fare una gran partita. Ho sensazioni positive, sento la fame e la voglia di aggredire la partita e vincere per arrivare al nostro obiettivo. Però sono consapevole che non sarà facile. La Juve ha avuto un campionato un po’ in difficoltà però la Juve è sempre la Juve, con giocatori di qualità ed esperienza. Giocano in casa, non sarà facile. Però siamo già riusciti a batterli e dobbiamo pensare positivo e andare con la mentalità che sarà una partita tosta, fisica, tattica, però credo che siamo pronti”.