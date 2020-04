Kjaer a Sky: “Sogno di rimanere al Milan anche la prossima stagione”

MILANO – Il difensore centrale danese Simon Kjaer ha parlato della sua stagione a Milano e del suo futuro ai microfoni di Sky Sport: “Mi sto mantenendo in forma e mi sto preparando per tornare. E’ un periodo molto difficile, bisogna cercare di restare sereni e io in particolare devo prepararmi per quando tornerò a giocare. Dobbiamo cominciare quando la situazione lo permetterà. Quando questo discorso andrà affrontato, lo affronteremo. Adesso mi sto preparando per tornare e cercare di dare la migliore impressione al Milan per opzionare il riscatto. Per me sarà un obiettivo e un sogno e sto lavorando fisicamente e mentalmente per rimanere qui. Il mio sogno è rimanere al Milan. Zlatan è un campione assoluto. Dà tanto e ha vinto qiasi tutto in carriera. E’ una persona che vuole vincere ogni allenamento e ha una mentalità unica. ha una voglia di vincere impressionante”.