Kjaer a MTV: “Fatta una buona partita, ma abbiamo mollato un po’ nel secondo tempo” Sul gol subito…

MILANO – Al termine del match di Europa League tra Celtic e Milan, vinta per 3 a 1 dai ragazzi di Pioli, ai microfoni di MilanTv è intervenuto Simon Kjaer, che ha analizzato l’errore sul gol subìto. Ecco le sue parole: “Non ho ancora visto il gol in video, ma dobbiamo sicuramente migliorare per non lasciare il giocatore libero. Facciamo 3 gol come una squadra, ne subiamo 1 come una squadra. Provo a fare il massimo in ogni partita. Abbiamo fatto una buona partita. Nel secondo tempo forse abbiamo mollato un po’ ma l’abbiamo ripresa subito, 3-1 giusto secondo me. Siamo stati in controllo, ha avuto questa sensazione. Quando sono passati a 4 per noi c’è stata più possibilità per noi di giocare sulle fasce in 1vs1. Dobbiamo migliorare sulla continuità nella partita”.