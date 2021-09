News Milan – Nuove voci dall’Inghilterra: novità a poche ore dal match

1 di 2

Ritorna in campo la Serie A, e di conseguenza anche il Milan, ma non è possibile non parlare di mercato. Non tanto della prossima sessione di gennaio, anche se i rossoneri hanno tutta l'intenzione di provare un nuovo assalto in inverno per Romain Faivre del Brest. Quanto più che altro dei parametri zero, sia in entrata che in uscita.

Il nome di Lorenzo Insigne torna ciclicamente alla ribalta per il Diavolo, ma non è il solo. Anche Tolisso è stato accostato al club meneghino, senza dimenticare Jesus Corona del Porto, a lungo inseguito in estate e mai arrivato a Milanello. Anche il messicano è in scadenza nel 2022, Maldini e Massara potrebbero tentare il colpo a parametro zero.

Non vanno però dimenticate quelle che sono le scadenze del Milan. Andrea Conti partirà, a gennaio, oppure in estate. Non sarà rinnovato il contratto dell'ex Atalanta, che è ormai totalmente fuori fuori dai progetti di Stefano Pioli. Poi c'è il capitolo Alessio Romagnoli, anche il capitano è in scadenza nel 2022, ma i colloqui per un nuovo accordo sono ormai a un punto morto. Anche in questo caso si inizia già a immaginare il giocatore con una maglia diversa da quella rossonera. Ma non sono i casi più eclatanti e importanti, è Franck Kessie infatti al centro dell'attenzione. La notizia dell'ultim'ora riguarda proprio il futuro dell'ivoriano<<<